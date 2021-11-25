مطلوب مهندس مساحة خبره

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية مهندس مساحة خبرة لا تقل عن 5 سنوات للعمل لدي مؤسسة مقاولات بالدمام راتب 4000 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والإقامة والمواصلات مكان العمل الدمام مسمى التأشيرة مهندس او مساح عام شرط خبره سابقة بي السعودية يجد القيادة يتحمل ضغط العمل العمر لا يزيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 واتساب / 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
التليفون: 01120210130

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,000 ريال
تاريخ الإعلان: 1/12/2021
رقم الإعلان: 2113406
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