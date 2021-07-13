مطلوب مهندس مراقبة جودة خرسانة

(فرصة عمل)
|لشركة خرسانة جاهزة بالرياض مهندسين جودة خرسانة جاهزة Quality Control Engineer خبرة من 10 : 15 سنة فى نفس المجال بكالوريوس هندسة أن يكون سبق لهم العمل بإحدى دول الخليج ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية على Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 للإستفسار 01280555515 برجاء الإتصال فى مواعيد العمل من الساعة 9 صباحاً وحتى 5 مساءً
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مطلوب مهندسين جودة خرسانة
|التليفون:
|01280555515
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|العنوان:
|المهندسين- الجيزة
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|18/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100332
اتصل
3,600 ريال
500 ريال