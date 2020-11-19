مطلوب مهندس مدني خبرة بالتصميم والاشراف

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية مهندس مدني خبرة في التصميم والاشراف خبرة لا تقل عن 5 سنوات متواصلة للعمل لدي مكتب استشاري هندسي راتب 5000 ريال شامله السكن مع توفيرالتامين الطبي والاقامة العمل في مدينة عرعر يجد القيادة يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 واتساب / 00201120210130 او 00201060246048 Hr.twaik@yahoo.com م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة الرجاء ارسال ال سي في باللغه العربية مع نماذج للاعمال