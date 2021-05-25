مطلوب مهندس مدني تصميم

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 مهندس مدني تصميم ومكتب فني خبرة لا تقل عن 5 سنوات متواصلة للعمل لدي مكتب تابع لي شركة مقولات كبري بالمنطقة الشمالية راتب يبدا من 5000 ال 7000 حسب الخبرة والمهارة مع توفيرالتامين الطبي والاقامة مكان العمل المنطقة الشمالية مقر الشركة مدينة الاحساء مسمي التاشيرة مهندس يجد القيادة يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 واتساب / 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com م/ أحمد المدير التنفيذي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
|التليفون:
|01120210130
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|العنوان:
|105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|25/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094910
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5,000 ريال
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1 ريال
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