مطلوب مهندس مدنى ومساح ودهان وسباك للعمل فى السعودية

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل فى شركة انشاءات و مقاولات بمدينه الرياض - بالمملكة العربيه السعوديه ** مهندس مدني متمكن من البرامج الهندسية والاحترافية مثل - البريمفيرا - الاوتوكاد - ETAPS - معرفة عمل المذكرة الحسابية ** مساح ** دهان ** سباك الشروط:ان يكون خبرة لاتقل عن 5 سنوات واجادة للغه الانجليزيه للمهندس والمساح توفير السكن والاقامه التامين الطبي برجاء ارسال السيرة الذاتيه على الايميل او الاتصال
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة
التليفون: 01000979792

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: GIZA- حى الجيزة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 14/11/2021
رقم الإعلان: 2111235
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