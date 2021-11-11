مطلوب مهندس مدنى ومساح ودهان وسباك للعمل فى السعودية

مطلوب للعمل فى شركة انشاءات و مقاولات بمدينه الرياض - بالمملكة العربيه السعوديه ** مهندس مدني متمكن من البرامج الهندسية والاحترافية مثل - البريمفيرا - الاوتوكاد - ETAPS - معرفة عمل المذكرة الحسابية ** مساح ** دهان ** سباك الشروط:ان يكون خبرة لاتقل عن 5 سنوات واجادة للغه الانجليزيه للمهندس والمساح توفير السكن والاقامه التامين الطبي برجاء ارسال السيرة الذاتيه على الايميل او الاتصال