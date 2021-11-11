مطلوب مهندس مدنى ومساح ودهان وسباك للعمل فى السعودية

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل فى شركة انشاءات و مقاولات بمدينه الرياض - بالمملكة العربيه السعوديه ** مهندس مدني متمكن من البرامج الهندسية والاحترافية مثل - البريمفيرا - الاوتوكاد - ETAPS - معرفة عمل المذكرة الحسابية ** مساح ** دهان ** سباك الشروط:ان يكون خبرة لاتقل عن 5 سنوات واجادة للغه الانجليزيه للمهندس والمساح توفير السكن والاقامه التامين الطبي برجاء ارسال السيرة الذاتيه على الايميل او الاتصال
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة
|التليفون:
|01000979792
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|GIZA- حى الجيزة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|14/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111235
4,000 ريال
-2 جنيه
4,000 ريال
4,000 ريال
اتصل
اتصل
3,500 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل