مطلوب مهندس مدنى للعمل فى الدمام

تعلن #شركة_الباحه_للتوظيف_بالخارج عن توافر فرص عمل بمدينه الدمام -المنطقة الشرقيه مطلوب فوراً للعمل في شركة خرسانه ** مهندس مدنى خبرة 5 سنوات فى مجال الخرسانه سابقه الصب ومواد البناءويفضل من لديه خبرة سابقه بالسعوديه الرجاء ارسال السيرة الذاتية على ايميل الشركة لمزيد من التواصل elbaha.com@hotmail.com كما يمكنكم التواصل على الرقم/ 📞01000979792 / 01227429382/ 02357120