مطلوب مهندس مدنى للعمل فى الدمام

(فرصة عمل)
|تعلن #شركة_الباحه_للتوظيف_بالخارج عن توافر فرص عمل بمدينه الدمام -المنطقة الشرقيه مطلوب فوراً للعمل في شركة خرسانه ** مهندس مدنى خبرة 5 سنوات فى مجال الخرسانه سابقه الصب ومواد البناءويفضل من لديه خبرة سابقه بالسعوديه الرجاء ارسال السيرة الذاتية على ايميل الشركة لمزيد من التواصل elbaha.com@hotmail.com كما يمكنكم التواصل على الرقم/ 📞01000979792 / 01227429382/ 02357120
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة
|التليفون:
|01000979792
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|GIZA- Cairo
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|28/2/2021
|رقم الإعلان:
|2085447
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
1 ريال
5,000 جنيه
1 ريال
اتصل
3,500 ريال
اتصل
1 ريال