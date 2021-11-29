مطلوب مهندس مدنى لكبرى مكاتب الأستشارات الهندسيه بسلطنه عمان ( مسقط ) :

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى مكاتب الأستشارات الهندسيه بسلطنه عمان ( مسقط ) : مهندس مدنى بالشروط الاتيه : السن لا يزيد عن 40 سنه . بكالريوس هندسه مدنى . خبرة بالأنشاءات وعمل السدود لا تقل عن 7 سنوات . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى : hr@ejadahr.com tec@ejadahr.com واتس اب 01050121428 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة اجادة للتوظيف
|التليفون:
|01050121428
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|dokki- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|4/12/2021
|رقم الإعلان:
|2113693
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل