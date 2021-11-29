مطلوب مهندس مدنى لكبرى مكاتب الأستشارات الهندسيه بسلطنه عمان ( مسقط ) :

مطلوب لكبرى مكاتب الأستشارات الهندسيه بسلطنه عمان ( مسقط ) : مهندس مدنى بالشروط الاتيه : السن لا يزيد عن 40 سنه . بكالريوس هندسه مدنى . خبرة بالأنشاءات وعمل السدود لا تقل عن 7 سنوات . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى : hr@ejadahr.com tec@ejadahr.com واتس اب 01050121428 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى