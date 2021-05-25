مطلوب مهندس مدنى شبكات وصرف صحى

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تفاصيل الإعلان
لشركة مقاولات كبرى بمدينة أبها بالمملكة العربية السعودية مهندس مدنى شبكات وصرف صحى خبرة من 5 : 8 سنوات مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515 برجاء الإتصال فى مواعيد العمل من الساعة 9 صباحاً وحتى 5 مساءً
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه الهيلا للتوظيف
التليفون: 01066717777

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 203 ميدان سفنكس المهندسين الجيزه- المهندسين
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 26/5/2021
رقم الإعلان: 2095087
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