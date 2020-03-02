مطلوب مهندس مدنى حاصل على كورس امن وسلامة للسعودية

(فرصة عمل)
|تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى شركات المقاولات بالسعودية.الرياض .:- #Safety_engineer #Safety #Security_and_safety #امن_وسلامة مطلوب فوراً:ـ ::{{● مهندس مدنى ●}}:: ✅ شرط حصوله علي كورس امن و سلامه .خبره ٥ سنوات 《● لا داعى لكتابة البيانات ورقم الهاتف فى التعليقات . البيانات ترسل على الايميل المنشور بالإعلان او الاتصال بالارقام الموضحه●》 {{ بآدر بارسال السيرة الذاتية مع كتابة المسمى الوظيفى فى عنوان الرسالة مثال ::( مدنى امن وسلامه)::} a.hr@eltaef.com Www.eltaef.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف للتوظيف بالخارج ترخيص 494
|التليفون:
|01065529030
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|العنوان:
|المهندسين 77 شارع سوريا امام توكيل نيسان- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|3/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055064
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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