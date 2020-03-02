مطلوب مهندس مدنى حاصل على كورس امن وسلامة للسعودية

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى شركات المقاولات بالسعودية.الرياض .:- #Safety_engineer #Safety #Security_and_safety #امن_وسلامة مطلوب فوراً:ـ ::{{● مهندس مدنى ●}}:: ✅ شرط حصوله علي كورس امن و سلامه .خبره ٥ سنوات 《● لا داعى لكتابة البيانات ورقم الهاتف فى التعليقات . البيانات ترسل على الايميل المنشور بالإعلان او الاتصال بالارقام الموضحه●》 {{ بآدر بارسال السيرة الذاتية مع كتابة المسمى الوظيفى فى عنوان الرسالة مثال ::( مدنى امن وسلامه)::} a.hr@eltaef.com Www.eltaef.com