مطلوب مهندس مدنى تنفيذ (طرق و كبارى) خبرة فى المقاولات العامة.

(فرصة عمل)
|مهندس مدنى تنفيذ (طرق و كبارى) خبرة لا تقل عن 5 سنوات فى المقاولات العامة. شروط الوظيفه: • حاصل على بكالوريوس هندسة مدنية • خبرة لا تقل عن 5 سنوات فى المقاولات العامة تخصصي الطرق و الكبارى • العمر لا يتجاوز 35 عام من يتوافر به الشروط برجاء ارسال السيرة الذاتية على cv.elharamain@gmail.com مع كتابه المسمى الوظيفى للوظيفه او على رقم: 01009842278
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه الحرمين لإلحاق العماله المصريه بالخارج
|التليفون:
|01009842278
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|5ش عامر - ميدان المساحه- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|17/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056212
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل