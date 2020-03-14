مطلوب مهندس مدنى تنفيذ (طرق و كبارى) خبرة فى المقاولات العامة.

مهندس مدنى تنفيذ (طرق و كبارى) خبرة لا تقل عن 5 سنوات فى المقاولات العامة. شروط الوظيفه: • حاصل على بكالوريوس هندسة مدنية • خبرة لا تقل عن 5 سنوات فى المقاولات العامة تخصصي الطرق و الكبارى • العمر لا يتجاوز 35 عام من يتوافر به الشروط برجاء ارسال السيرة الذاتية على cv.elharamain@gmail.com مع كتابه المسمى الوظيفى للوظيفه او على رقم: 01009842278