مطلوب مهندس كيميائي دواجن

(فرصة عمل)
|كبرى شركات الدواجن بأبها تطلب مهندس كيميائى تشغيل محطة مجازر دواجن خبرة من 4 : 5 سنوات لايزيد السن عن 40 سنة ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة على
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا
|التليفون:
|01280555515
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|العنوان:
|203 شارع يوليو المهندسين ميدان سفنكس- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,111 ريال
|تاريخ الإعلان:
|29/6/2021
|رقم الإعلان:
|2098339
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30 ريال
30 ريال
30 ريال
30 ريال
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30 ريال
30 ريال
30 ريال
30 ريال
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