مطلوب مهندس كيميائي دواجن

كبرى شركات الدواجن بأبها تطلب مهندس كيميائى تشغيل محطة مجازر دواجن خبرة من 4 : 5 سنوات لايزيد السن عن 40 سنة ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة على