مطلوب مهندس كيميائى دواجن

(فرصة عمل)
|كبرى شركات الدواجن بأبها تطلب مهندس كيميائى تشغيل محطة مجازر دواجن خبرة من 4 : 5 سنوات لايزيد السن عن 40 سنة ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة على Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515 برجاء الإتصال فى مواعيد العمل من الساعة 9 صباحاً وحتى 5 مساءً
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه الهيلا للتوظيف
|التليفون:
|01066717777
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|العنوان:
|203 ميدان سفنكس المهندسين الجيزه- المهندسين
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|29/7/2021
|رقم الإعلان:
|2101001
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(طلب عمل)- في القاهرة مصر
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2,000 ريال
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200 ريال
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