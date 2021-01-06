مطلوب مهندس كهربا115 ك ف لكبري شركات المقاولات بالدمام

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبري شركات المقاولات بالسعوديه مهندس كهرباء قوي مديرمشروع 115kvمعتمد لدي سكيكو والمقابله والسفرفورا للجادين ارسال السيره الذاتيه والمؤهل وشهادات الخبره مع جميع الاوراق التي تخص النشاط عالميل مع رنج الراتب المطلوب عالميل alshorouk_group77@yahoo.com والتواصل واتس اب من 10 صباحا ل 8 مساءا 01155140187
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مهندس محمد
|التليفون:
|01155140187
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- هرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|9/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079297
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
11 ريال
100 ريال
اتصل
11 ريال
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
11 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
900 ريال
66,666 ريال
66,666 ريال
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
111 ريال
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
111 ريال
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
111 ريال