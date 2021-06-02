مطلوب مهندس كهرباء خبرة بالمصاعد

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 مهندس كهرباء خبرة بالمصاعد من صيانة وتشغيل خبرة لا تقل عن 4 سنوات الراتب متفق علية حسب الخبرة مع توفير السكن والتامين الطبي والموصلات والاقامة العمل في شركة مصاعد كبري بي مدينة الدمام يجيد القيادة تحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة واتساب / 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com