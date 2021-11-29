مطلوب مهندس غزل لكبرى مصانع السجاد بالسعوديه ( الدمام ) :

مطلوب لكبرى مصانع السجاد بالسعوديه ( الدمام ) مهندس غزل حاصل على مؤهل عالى خبرة فى اعمال الغزل لا تقل عن 3 سنوات السن لا يزيد عن 40 سنه برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى tec@ejadahr.com hr@ejadahr.com واتس اب 01050121428 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى