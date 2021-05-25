مطلوب مهندس صوت

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية مهندس صوت خبره بي الانتاج والتوزيع الفني مع سابقة عمل بالسعودية بنفس المجال الراتب متفق علية مع توفير جميع البدلات العمل بي مؤسسة انتاج جديده بي مكة المكرمة يجد القيادة يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 واتساب / 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة