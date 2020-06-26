مطلوب مهندس صناعى للعمل بالسعودية

مطلوب للعمل فى مصنع بلاستيك بمدينة الرياض فى المملكة العربية السعودية مهندس صناعى Industrial Engineering يشترط أن يكون . حاصل على بكالوريوس الهندسة الصناعية خبرة من 7 : 10 سنوات فى نفس المجال السن لايزيد عن 35 سنة مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777