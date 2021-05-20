مطلوب مهندس شبكات it

(فرصة عمل)
|للعمل فى شركة تجارية بجميع فروعها بالمملكة العربية السعودية مهندس شبكات IT خبرة 10 سنوات فأكثر مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777 للاستفسار 01280555515
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه الهيلا للتوظيف
|التليفون:
|01066717777
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|العنوان:
|203 ميدان سفنكس المهندسين الجيزه- المهندسين
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|22/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094522
4,000 جنيه
40,000 جنيه