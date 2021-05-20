مطلوب مهندس شبكات it

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تفاصيل الإعلان
للعمل فى شركة تجارية بجميع فروعها بالمملكة العربية السعودية مهندس شبكات IT خبرة 10 سنوات فأكثر مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777 للاستفسار 01280555515
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه الهيلا للتوظيف
التليفون: 01066717777

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 203 ميدان سفنكس المهندسين الجيزه- المهندسين
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 22/5/2021
رقم الإعلان: 2094522
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صورة الاعلان: مدخل بيانات - في القاهرة مصر

مدخل بيانات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مدخل بيانات – خبرة او بدون خبرة - Time Part السن من 18 : 40 سنة – راتب أساسي + تامين صحي + تامين اجت.
العنوان:

القاهرة - مصر

4,000 جنيه

20/5/2021
صورة الاعلان: Data Entry - في القاهرة مصر

Data Entry

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

- مطلوب Data Entry (مدخل بيانات ) , لا يشترط الخبرة . - السن من 18:45 سنة. عدد ساعات العمل 6 س.
العنوان:

القاهرة - مصر

40,000 جنيه

13/3/2021
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