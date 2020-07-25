مطلوب مهندس شبكات IT

(فرصة عمل)
|للعمل فى شركة تجارية بجميع فروعها بالمملكة العربية السعودية مصمم جرافيك ديزاين واعلانات أخصائى تسويق إلكترونى مهندس شبكات IT خبرة 10 سنوات فأكثر لجميع التخصصات مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا لالحاق الكوادر المصرية بالخارج
|التليفون:
|01066717777
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|203 شارع 26 يوليو - ميدان سفنكس -المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|25/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063758
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