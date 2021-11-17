مطلوب مهندس شبكات لكبرى مصانع العطور بالسعوديه ( جده )

مطلوب لكبرى مصانع العطور بالسعوديه ( جده ) ك مهندس شبكات بالشروط الاتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . بكالريوس علوم حاسب الى . خبرة بربط الأجهزة ببعض لا تقل عن 3 سنوات . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى : tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى