مطلوب مهندس سلامة

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية مهندس سلامة خبرة لا تقل عن 5 سنوات للعمل لدي مكتب وشركة للاستشارات الهندسية بجده راتب من 4000 ريال الي 5000 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة يجد القيادة يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن45 عام مكان العمل جدة مسمي التاشيرة مهندس للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة واتساب / 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com الرجاء ارسال ال سي في عربي مع شهادات الخبره علي الواتساب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
التليفون: 01120210130

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,000 ريال
تاريخ الإعلان: 11/11/2021
رقم الإعلان: 2110914
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