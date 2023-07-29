مطلوب مهندس زراعي انتاج دواجن

مطلوب للعمل بالمملكة العربية السعودية للعمل بشركة انتاج زراعي بالرياض مهندس زراعي تخصص دواجن بياض. *خبرة لاتقل عن 5 سنوات في دواجن البياض - سبق له العمل في مزارع الدواجن البياض بمصر * استخدام الكمبيوتر وبرامج مايكروسوفت * يحمل رخصة قيادة * اجادة اللغة الانجليزية * السن لا يزيد عن 45 عام * الراتب متفق عليه من 4000 الى 6000 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والإقامة والمواصلات للتواصل واتساب / 00201120210130 م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة الرجاء ارسال السيرة الذاتية عربي - مع صورة الجواز