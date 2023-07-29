مطلوب مهندس زراعي انتاج دواجن

(Job Opportunity)
|مطلوب للعمل بالمملكة العربية السعودية للعمل بشركة انتاج زراعي بالرياض مهندس زراعي تخصص دواجن بياض. *خبرة لاتقل عن 5 سنوات في دواجن البياض - سبق له العمل في مزارع الدواجن البياض بمصر * استخدام الكمبيوتر وبرامج مايكروسوفت * يحمل رخصة قيادة * اجادة اللغة الانجليزية * السن لا يزيد عن 45 عام * الراتب متفق عليه من 4000 الى 6000 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والإقامة والمواصلات للتواصل واتساب / 00201120210130 م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة الرجاء ارسال السيرة الذاتية عربي - مع صورة الجواز
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
|Telephone:
|01120210130
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|Location:
|105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|5,000 Riyal
|Posting Date:
|29/7/2023
|Ad Number:
|2239674
1,000,000,000 Riyal
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4,000 Riyal
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5,500 Riyal
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(Job Opportunity)- in Cairo Egypt
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