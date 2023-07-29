مطلوب مهندس زراعي انتاج دواجن

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Ad Information
مطلوب للعمل بالمملكة العربية السعودية للعمل بشركة انتاج زراعي بالرياض مهندس زراعي تخصص دواجن بياض. *خبرة لاتقل عن 5 سنوات في دواجن البياض - سبق له العمل في مزارع الدواجن البياض بمصر * استخدام الكمبيوتر وبرامج مايكروسوفت * يحمل رخصة قيادة * اجادة اللغة الانجليزية * السن لا يزيد عن 45 عام * الراتب متفق عليه من 4000 الى 6000 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والإقامة والمواصلات للتواصل واتساب / 00201120210130 م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة الرجاء ارسال السيرة الذاتية عربي - مع صورة الجواز
Contact The Advertiser:
Contact Name: شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
Telephone: 01120210130

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Location: 105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: 5,000 Riyal
Posting Date: 29/7/2023
Ad Number: 2239674
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Ad Photo: مهندس مدنى - in Cairo Egypt

مهندس مدنى

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مهندس تخصص تسويق

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مطلوب للتعاقد فورا لاحدي شركات المقاولات فالسعوديه بالرياض مهندس او مهندسه متخصص في التسويق وقرايه .
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6/7/2023
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United Recruitment Agency is hiring for : Sales engineer Basic Requirements: - Bachelor of Civil E.
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24/6/2023
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Location:

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23/6/2023
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مهندس ميكانيكا

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21/5/2023
Ad Photo: مطلوب مهندس جيوتقني خبرة - in Cairo Egypt

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Category: 

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9/5/2023
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مطلوب فورا مهندسين شبكات ومهندسين كهرباء لكبرى الشركات بالسعودية

(Job Opportunity)

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تعلن شركة المهندس الدوليه للالحاق العماله بالخارج ترخيص 560 ✈️✈️ مطلوب للت.
Location:

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مطلوب فورا مهندسين مبيعات(كهرباء)و(طاقة شمسية) لكبرى الشركات بالسعودية

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

تعلن شركة المهندس الدوليه للالحاق العماله بالخارج ترخيص 560 ✈️✈️ مطلوب للت.
Location:

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Category: 

Call

1/5/2023
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