مطلوب مهندس زراعى مدير مشروع سوسة النخيل للسعودية

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى الشركات التجارية بالسعودية .الرياض :- مطلوب فوراً:- ::{{● مدير مشروع مهندس زراعى ●}}:: 1- مدير مشروع السوسة ( سوسة النخيل ) 2- خبرة 5 سنوات في إدارة المشاريع 3- اجادة استخدام الحاسب الألي {{ بآدر بارسال السيرة الذاتية مع كتابة المسمى الوظيفى فى عنوان الرسالة مثال ::(مهندس مشروع سوسة النخيل )::} sh@eltaef.com www.eltaef.com 《● لا داعى لكتابة البيانات ورقم الهاتف فى التعليقات . البيانات ترسل على الايميل المنشور بالإعلان او الاتصال بالارقام الموضحه●》 لل