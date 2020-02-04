مطلوب مهندس زراعى مدير مشروع سوسة النخيل للسعودية

(فرصة عمل)
|تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى الشركات التجارية بالسعودية .الرياض :- مطلوب فوراً:- ::{{● مدير مشروع مهندس زراعى ●}}:: 1- مدير مشروع السوسة ( سوسة النخيل ) 2- خبرة 5 سنوات في إدارة المشاريع 3- اجادة استخدام الحاسب الألي {{ بآدر بارسال السيرة الذاتية مع كتابة المسمى الوظيفى فى عنوان الرسالة مثال ::(مهندس مشروع سوسة النخيل )::} sh@eltaef.com www.eltaef.com 《● لا داعى لكتابة البيانات ورقم الهاتف فى التعليقات . البيانات ترسل على الايميل المنشور بالإعلان او الاتصال بالارقام الموضحه●》 لل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف للتوظيف بالخارج ترخيص 494
|التليفون:
|01095999371 - 01025009252
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|العنوان:
|المهندسين 77 شارع سوريا امام توكيل نيسان- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|6/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051833
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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