مطلوب مهندس زراعى قسم حشرات للسعودية فووورا

(فرصة عمل)
|تطلب شركة العادلي للسفريات # مهندس زراعي # *يشترط* خريج كلية علوم قسم صحة عامة أو حشرات . خبرة سنة او سنتان فقط العمر لا يتعدى عن28 عام للعمل بالمملكة العربية السعودية # برجاء سرعة ارسال السيرة الذاتية والمؤهل # شركة العادلي لألحاق الكفاءات المصرية بالخارج (720)شركات الزقازيق – حى مبارك ش كلية الزراعة والتجنيد بجوار سوبر ماركت ابو احمد ت/ 01001708994 ت/ 01023306662 ت/ 0552279966 E :ADLY034@YAHOO.COM
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة العادلي
|التليفون:
|01001708994
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|العنوان:
|الزقازيق الزراعة حى مبارك كلية الزراعة والتجنيد بجوار سوبرماركت ابو احمد- الزقازيق
الشرقية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|23/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112454
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