مطلوب مهندس زراعى قسم حشرات للسعودية فووورا

تطلب شركة العادلي للسفريات # مهندس زراعي # *يشترط* خريج كلية علوم قسم صحة عامة أو حشرات . خبرة سنة او سنتان فقط العمر لا يتعدى عن28 عام للعمل بالمملكة العربية السعودية # برجاء سرعة ارسال السيرة الذاتية والمؤهل # شركة العادلي لألحاق الكفاءات المصرية بالخارج (720)شركات الزقازيق – حى مبارك ش كلية الزراعة والتجنيد بجوار سوبر ماركت ابو احمد ت/ 01001708994 ت/ 01023306662 ت/ 0552279966 E :ADLY034@YAHOO.COM