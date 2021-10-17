مطلوب مهندس زراعى قسم حشرات للسعودية فووورا

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
تطلب شركة العادلي للسفريات # مهندس زراعي # *يشترط* خريج كلية علوم قسم صحة عامة أو حشرات . خبرة سنة او سنتان فقط العمر لا يتعدى عن28 عام للعمل بالمملكة العربية السعودية # برجاء سرعة ارسال السيرة الذاتية والمؤهل # شركة العادلي لألحاق الكفاءات المصرية بالخارج (720)شركات الزقازيق – حى مبارك ش كلية الزراعة والتجنيد بجوار سوبر ماركت ابو احمد ت/ 01001708994 ت/ 01023306662 ت/ 0552279966 E :ADLY034@YAHOO.COM
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة العادلي
التليفون: 01001708994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الزقازيق الزراعة حى مبارك كلية الزراعة والتجنيد بجوار سوبرماركت ابو احمد- الزقازيق
الشرقية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 23/11/2021
رقم الإعلان: 2112454
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صورة الاعلان: مطلوب مهندس ميكانيا للسعودية فووورا - في الشرقية مصر

مطلوب مهندس ميكانيا للسعودية فووورا

(فرصة عمل)

- في الشرقية مصر

تطلب شركة العادلى للسفريات * مهندس ميكانيكا * -يشترط - # تنفيذ وتصميم خبرة لاتقل عن 6 سنوات .
العنوان:

الشرقية - مصر
القسم: 

اتصل

17/10/2021
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