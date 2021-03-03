مطلوب مهندس جيولوجي

(فرصة عمل)
|مطلوب 2 مهندس جيولوجي خبرة للعمل لدي مصنع خرسانة جاهزة الراتب يحدد حسب الخبرة مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة العمل في المنطقة الجنوبية مسمي التاشيرة مهندس عام يجيد القيادة كشرط اساسي يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لألحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/أحمد المدير التنفيذي للشركة موبيل وتساب : 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
|التليفون:
|01120210130
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|العنوان:
|105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|3/3/2021
|رقم الإعلان:
|2085850
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1 ريال
5,000 جنيه
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3,500 ريال