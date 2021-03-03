مطلوب مهندس جيولوجي

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
مطلوب 2 مهندس جيولوجي خبرة للعمل لدي مصنع خرسانة جاهزة الراتب يحدد حسب الخبرة مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة العمل في المنطقة الجنوبية مسمي التاشيرة مهندس عام يجيد القيادة كشرط اساسي يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لألحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/أحمد المدير التنفيذي للشركة موبيل وتساب : 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
التليفون: 01120210130

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 3/3/2021
رقم الإعلان: 2085850
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صورة الاعلان: مطلوب للعمل فى السعوديه مهندس كهرباء - في القاهرة مصر

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19/1/2021
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19/1/2021
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- في القاهرة مصر

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العنوان:

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القسم: 

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18/1/2021
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مطلوب مهندس يجيد تشغيل ماكينات الووترجيت

(فرصة عمل)

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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17/1/2021
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري لفروعها بالرياض ومكه والقصيم مهندسين ميكانيكا تصميم مهندسين ميكانيكا .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 ريال

11/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب للعمل فى السعوديه مهندس كهرباء - في القاهرة مصر

مطلوب للعمل فى السعوديه مهندس كهرباء

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

7/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب مهندسيين زراعيين للعمل بالسعودية(الرياض). - في القاهرة مصر

مطلوب مهندسيين زراعيين للعمل بالسعودية(الرياض).

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

®مطلوب/ مهندسين زراعيين للعمل بالسعوديه( الرياض). بمجال البيوت المحميه(الصوب الزراعية). التفاصيل:- -.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,500 ريال

5/1/2021
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