مطلوب مهندس جيوتقني خبرة

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية مهندس جيوتقني من 3 إلى 5 سنوات من الخبرة في المجال الجيوتقني مع درجة الماجستير في الهندسة الجيوتقنية للعمل لدي شركة مقاولات واختبارات تربة كبري بالدمام الراتب: 5500 إلى 6500 ريال سعودي - بدل السكن السنوي: 2 راتب - اجازة 21 يومًا كل عام وتذاكر كل عامين توفير التأمين الطبي والإقامة للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 واتساب / 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة الرجاء ارسال السي في مع صورة الجواز و ال