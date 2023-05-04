مطلوب مهندس جيوتقني خبرة

(Job Opportunity)
|مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية مهندس جيوتقني من 3 إلى 5 سنوات من الخبرة في المجال الجيوتقني مع درجة الماجستير في الهندسة الجيوتقنية للعمل لدي شركة مقاولات واختبارات تربة كبري بالدمام الراتب: 5500 إلى 6500 ريال سعودي - بدل السكن السنوي: 2 راتب - اجازة 21 يومًا كل عام وتذاكر كل عامين توفير التأمين الطبي والإقامة للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 واتساب / 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة الرجاء ارسال السي في مع صورة الجواز و ال
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
|Telephone:
|01120210130
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|Location:
|105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|5,500 Riyal
|Posting Date:
|9/5/2023
|Ad Number:
|2185999
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