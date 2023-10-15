مطلوب مهندس جودة خرسانة لمصانع خرسانة بالسعودية

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Ad Information
مطلوب مدير جودة خرسانية 1.حاصل على علوم او هندسة مدنى . 2. سبق العمل لة فى مصانع خرسانة . 3. خبرة لاتقل عن 15 سنة . شركة الأهرام لإلحاق العمالة المصرية بالخارج - ترخيص 128 68 شارع ابو المحاسن الشاذلى متفرع من ميدان سفنكس - خلف مسرح البالون - المهندسين 01551254797 01016688751 cv.pyramids.egy@gmail.com
Contact The Advertiser:
Contact Name: شركة الاهرام
Telephone: 01551254797

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: شارع الشاذلى- القاهرة
Giza -

Egypt
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 21/10/2023
Ad Number: 2246777
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Ad Photo: مطلوب مدير جودة خرسانية - in Giza Egypt

مطلوب مدير جودة خرسانية

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15/10/2023
Ad Photo: مهندس اخصائئ أنظمة تحكم - in Giza Egypt

مهندس اخصائئ أنظمة تحكم

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9/10/2023
Ad Photo: مطلوب فورا مهندس كهرباخبرة بالعقدالموحدللعمل بالسعوديه - in Giza Egypt

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5/10/2023
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19/9/2023
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