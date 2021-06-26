مطلوب مهندس جودة خرسانة جاهزة

لشركة خرسانة جاهزة بالرياض مهندسين جودة خرسانة جاهزة Quality Control Engineer خبرة من 10 : 15 سنة فى نفس المجال بكالوريوس هندسة أن يكون سبق لهم العمل بإحدى دول الخليج ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية على Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 للإستفسار 01280555515