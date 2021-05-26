مطلوب مهندس تصميم وتسليح

(فرصة عمل)
|لشركة مقاولات كبرى بمدينة أبها بالمملكة العربية السعودية مهندس مدنى تصميم وتسليح خبرة من 5 : 8 سنوات مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515 برجاء الإتصال فى مواعيد العمل من الساعة 9 صباحاً وحتى 5 مساءً
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه الهيلا للتوظيف
|التليفون:
|01066717777
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|203 ميدان سفنكس المهندسين الجيزه- المهندسين
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|26/5/2021
|رقم الإعلان:
|2095129
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
5,000 ريال
اتصل
1 ريال
اتصل
اتصل
اتصل