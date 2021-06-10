مطلوب مهندس تصميم داخلي

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 مهندس تصميم داخلي خبرة لا تقل عن 5 سنوات للعمل لدي مؤسسة تصميم بالخرج مكان العمل الرياض الخرج مسمي التاشيرة مهندس يجد القيادة يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 واتساب / 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة