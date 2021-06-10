مطلوب مهندس تصميم داخلي

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 مهندس تصميم داخلي خبرة لا تقل عن 5 سنوات للعمل لدي مؤسسة تصميم بالخرج مكان العمل الرياض الخرج مسمي التاشيرة مهندس يجد القيادة يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 واتساب / 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
التليفون: 01120210130

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 16/6/2021
رقم الإعلان: 2097173
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: 1.#مطلوب للعمل فى #السعوديه #مهندس كهرباء - في القاهرة مصر

1.#مطلوب للعمل فى #السعوديه #مهندس كهرباء

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

1.#مطلوب للعمل فى #السعوديه #مهندس كهرباء •#خبرة لا تقل عن 5 سنوات فى #انظمه الانذار و #الحريق •.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

10/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب مهندس كهرباء خبرة بالمصاعد - في القاهرة مصر

مطلوب مهندس كهرباء خبرة بالمصاعد

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 مهندس كهرباء خبرة بالمصاعد من صيانة وتشغيل خبرة لا تقل عن .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

10/6/2021
صورة الاعلان: 2.#مطلوب للعمل فى #السعوديه #مهندس كهرباء - في القاهرة مصر

2.#مطلوب للعمل فى #السعوديه #مهندس كهرباء

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

2.#مطلوب للعمل فى #السعوديه #مهندس كهرباء •#خبرة لا تقل عن 5 سنوات فى #انظمه الانذار و #الحريق •.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

2/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب مراقب معمارى - في القاهرة مصر

مطلوب مراقب معمارى

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

لشركة مقاولات كبرى بمدينة أبها بالمملكة العربية السعودية مطلوب مراقب معمارى خبرة لاتقل عن 6 سنوات مه.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

1/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب مهندسين تصميم وتسليح - في القاهرة مصر

مطلوب مهندسين تصميم وتسليح

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

لشركة مقاولات كبرى بمدينة أبها بالمملكة العربية السعودية مهندس مدنى تصميم وتسليح خبرة من 5 : 8 سنوا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

31/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب مساحين - في القاهرة مصر

مطلوب مساحين

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

لشركة مقاولات كبرى بمدينة أبها بالمملكة العربية السعودية مطلوب مساحين أن يكون حاصل على ليسانس آداب /.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

27/5/2021
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: مطلوب مهندس تصميم وتسليح - في القاهرة مصر

مطلوب مهندس تصميم وتسليح

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

لشركة مقاولات كبرى بمدينة أبها بالمملكة العربية السعودية مهندس مدنى تصميم وتسليح خبرة من 5 : 8 سنوا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

26/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب مهندس مدنى شبكات وصرف صحى - في القاهرة مصر

مطلوب مهندس مدنى شبكات وصرف صحى

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

لشركة مقاولات كبرى بمدينة أبها بالمملكة العربية السعودية مهندس مدنى شبكات وصرف صحى خبرة من 5 : 8 سن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

26/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب مهندس صوت - في القاهرة مصر

مطلوب مهندس صوت

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية مهندس صوت خبره بي الانتاج والتوزيع الفني مع سابقة عمل بالسعو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

25/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب مهندس مدني تصميم - في القاهرة مصر

مطلوب مهندس مدني تصميم

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 مهندس مدني تصميم ومكتب فني خبرة لا تقل عن 5 سنوات متواصلة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

25/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب مهندس معماري خبرة - في القاهرة مصر

مطلوب مهندس معماري خبرة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 مهندس معماري تصميم ومكتب فني خبرة لا تقل عن 5 سنوات متواصل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

25/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب مهندس كهرباء - في القاهرة مصر

مطلوب مهندس كهرباء

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 مهندس كهرباء مكتب فني وتنفيذ خبرة لا تقل عن 5 سنوات متواصل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

25/5/2021
صورة الاعلان: مهندس ميكانيكا خبرة كبيرة فى مجال قطع غيار التبريد والتكييف ( طلب عمل ) - في القاهرة مصر

مهندس ميكانيكا خبرة كبيرة فى مجال قطع غيار التبريد والتكييف ( طلب عمل )

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

مهندس ميكانيكا خبرة كبيرة فى صناعة ضواغط التبريد وصناعة الثلاجات وقطع غيار التبريد والتكييف ، يطلب ف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

18/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب 2 مهندس مدني تصميم - في القاهرة مصر

مطلوب 2 مهندس مدني تصميم

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 مهندس مدني تصميم خبرة لا تقل عن 5 سنوات متواصلة للعمل لدي .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

13/4/2021
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري لفروعها بالرياض ومكه والقصيم - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري لفروعها بالرياض ومكه والقصيم

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري لفروعها بالرياض ومكه والقصيم - مهندسين ميكانيكا تصميم (وتبريد وتكييف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

5,000 ريال

24/3/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager