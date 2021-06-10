مطلوب مهندس تصميم داخلي

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 مهندس تصميم داخلي خبرة لا تقل عن 5 سنوات للعمل لدي مؤسسة تصميم بالخرج مكان العمل الرياض الخرج مسمي التاشيرة مهندس يجد القيادة يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 واتساب / 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
|التليفون:
|01120210130
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|العنوان:
|105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|16/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097173
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5,000 ريال