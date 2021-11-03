مطلوب مهندس انتاج للعمل بكبرى مصانع السجاد بالدمام

مطلوب لكبرى مصانع السجاد بالسعوديه ( الدمام ) : مهندس أنتاج بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . خبرة بمصانع السجاد لا تقل عن سنتين . أو خبرة بمصانع الخيوط لا تقل عن سنتين . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى : tec@ejadahr.com او واتس اب 01050121428 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى