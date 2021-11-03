مطلوب مهندس انتاج للعمل بكبرى مصانع السجاد بالدمام

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تفاصيل الإعلان
مطلوب لكبرى مصانع السجاد بالسعوديه ( الدمام ) : مهندس أنتاج بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . خبرة بمصانع السجاد لا تقل عن سنتين . أو خبرة بمصانع الخيوط لا تقل عن سنتين . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى : tec@ejadahr.com او واتس اب 01050121428 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة اجادة للتوظيف
التليفون: 01050121428

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: dokki- الدقى
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 3/11/2021
رقم الإعلان: 2109823
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العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

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3/10/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

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العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

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2/10/2021
صورة الاعلان: مطلوب مهندس جودة خرسانة - في الجيزة مصر

مطلوب مهندس جودة خرسانة

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الجيزة - مصر
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