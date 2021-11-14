مطلوب مهندس انتاج لكبرى مصانع السجاد بالسعوديه ( الدمام ) :

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى مصانع السجاد بالسعوديه ( الدمام ) : مهندس أنتاج بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . خبرة بمصانع السجاد لا تقل عن سنتين . أو خبرة بمصانع الخيوط لا تقل عن سنتين . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى : tec@ejadahr.com واتس اب 01050121428 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة اجادة للتوظيف
|التليفون:
|01050121428
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|العنوان:
|dokki- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|14/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111144
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11 ريال
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30 ريال
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