مطلوب مهندس الكترونى لكبرى مصانع السجاد بالسعوديه ( الدمام )

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تفاصيل الإعلان
مطلوب مهندس الكترونى لكبرى مصانع السجاد بالسعوديه ( الدمام ) مهندس الكترونى بالشروط الأتيه : حاصل على مؤهل عالى . خبرة فى اعمال الألكترونات لا تقل عن 3 سنوات . السن لا يزيد عن 40 سنه رجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى : tec@ejadahr.com واتس اب 01050121428 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة اجادة للتوظيف
التليفون: 01050121428

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: dokki- الدقى
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 27/11/2021
رقم الإعلان: 2112869
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العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

11/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب مهندس انتاج لكبرى مصانع السجاد بالسعوديه ( الدمام ) : - في الجيزة مصر

مطلوب مهندس انتاج لكبرى مصانع السجاد بالسعوديه ( الدمام ) :

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى مصانع السجاد بالسعوديه ( الدمام ) : مهندس أنتاج بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 سن.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

8/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب مهندس انتاج لكبرى مصانع السجاد بالسعوديه ( الدمام ) : - في الجيزة مصر

مطلوب مهندس انتاج لكبرى مصانع السجاد بالسعوديه ( الدمام ) :

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مهندس أنتاج بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . خبرة بمصانع السجاد لا تقل عن سنتين . أو خبرة.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

7/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب مهندسين كهرباء مكتب فني وتصميم - في الجيزة مصر

مطلوب مهندسين كهرباء مكتب فني وتصميم

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مهندسين كهرباء خبره من 8 الي 10 سنواتمهندسين تصميم ومكتب فني يفضل من لديهم أعتماد سابق مهندس محترف ل.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

6/11/2021
صورة الاعلان: لمصنع خشب بالسعودية .الرياض :- مطلوب فورا :- 📍 ::{{● مهندس ميكانيكا ا - في الجيزة مصر

لمصنع خشب بالسعودية .الرياض :- مطلوب فورا :- 📍 ::{{● مهندس ميكانيكا ا

(فرصة عمل)

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لمصنع خشب بالسعودية .الرياض :- مطلوب فورا :- 📍 ::{{● مهندس ميكانيكا انتاج خشب ●.
العنوان:

الجيزة - مصر
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11 ريال

4/11/2021
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