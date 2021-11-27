مطلوب مهندس الكترونى لكبرى مصانع السجاد بالسعوديه ( الدمام ) مهندس الكترونى بالشروط الأتيه : حاصل على مؤهل عالى . خبرة فى اعمال الألكترونات لا تقل عن 3 سنوات . السن لا يزيد عن 40 سنه رجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى : tec@ejadahr.com واتس اب 01050121428 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى