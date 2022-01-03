مطلوب مهندس اضاءة للعمل بجده و القصيم

مطلوب لكبرى شركات الانارة بالسعوديه ( جده – القصيم ) : مهندس اضاءة بالشروط الاتيه : خبرة بالاضاءة لا تقل عن سنتين . السن لا يزيد عن 35 سنه . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه باللغه العربيه على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى : tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى