مطلوب مهندس اضاءة للعمل بجده و القصيم

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى شركات الانارة بالسعوديه ( جده – القصيم ) : مهندس اضاءة بالشروط الاتيه : خبرة بالاضاءة لا تقل عن سنتين . السن لا يزيد عن 35 سنه . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه باللغه العربيه على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى : tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة اجادة للتوظيف
|التليفون:
|01050121428
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|العنوان:
|dokki- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|5/1/2022
|رقم الإعلان:
|2117943
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30 ريال
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