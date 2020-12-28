مطلوب مهندسيين زراعيين للعمل بالسعودية(الرياض).

(فرصة عمل)
|®مطلوب/ مهندسين زراعيين للعمل بالسعوديه( الرياض). بمجال البيوت المحميه(الصوب الزراعية). التفاصيل:- -خبره ٥ سنوات فأكثر بمجال الصوب الزراعية؛ومجال الحمضيات والتين الشوكي. -مساحة المزرعه/مليون متر. -السكن/متوفر في المزرعه. -الاجازات/كل سنتين شهرين اجازه. -الراتب/من 3500-4500ريال سعودي حسب الخبره. للتواصل:- 01222794556 01021634018 ؛ أو بإرسال ملف السيرة الذاتيه CV علي الايميل الخاص بالشركه. alfadil919@yahoo.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة ال فاضل لالحاق العماله المصريه بالخارج ترخيص رقم 919 قوي عامله
|التليفون:
|01021634018-01222794556-27943960
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|العنوان:
|75 شارع القصر العيني امام دار الحكمه- القصر العيني
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,500 ريال
|تاريخ الإعلان:
|5/1/2021
|رقم الإعلان:
|2078765
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