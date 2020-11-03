مطلوب #مهندسين_زراعيين_محاسبين للتعاقد فورا لشركة بالسعودية مع توافر فيهم الشروط الاتيه : •مستوى لايقل عن جيد فى العمل•اجاده استخدام برامج الحاسب اجاده تامه •ان يكون من سكان محافظات الاقاليم• بمزايا ( تامين صحى – اقامه – سكن – تذكره طيران) • للتواصل والاستفسار او ارسال 01112796620 (SMS) e- mail : arab.hire2014@gmail.com على من يرغب ارسال c v لشركة المواهب العربية للتوظيف 13ش رشدان ميدان المساحة الدقى الجيزه