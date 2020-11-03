مطلوب #مهندسين_زراعيين_محاسبين للتعاقد فورا لشركة بالسعودية مع توافر فيهم

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تفاصيل الإعلان
مطلوب #مهندسين_زراعيين_محاسبين للتعاقد فورا لشركة بالسعودية مع توافر فيهم الشروط الاتيه : •مستوى لايقل عن جيد فى العمل•اجاده استخدام برامج الحاسب اجاده تامه •ان يكون من سكان محافظات الاقاليم• بمزايا ( تامين صحى – اقامه – سكن – تذكره طيران) • للتواصل والاستفسار او ارسال 01112796620 (SMS) e- mail : arab.hire2014@gmail.com على من يرغب ارسال c v لشركة المواهب العربية للتوظيف 13ش رشدان ميدان المساحة الدقى الجيزه
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة المواهب العربيه لتوظيف الكفاءات بالخارج
التليفون: 01112796620

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 13 - شارع رشدان - متفرع من ميدان المساحة- الدقي
المنوفية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 23/11/2020
رقم الإعلان: 2073769
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

(للبيع)

إعلان مميز
اثاث شركات مكتبي 01003755888 معارض اثاث مكتبي مميز 11 شارع شهاب - المهندسين 0233381184 - اثاث مكتبي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: ساعة يد رجالي سيكو 5 ياباني

ساعة يد رجالي سيكو 5 ياباني

(للبيع)

ساعة يد رجالي سيكو 5 ياباني اصلي مستعمله لون ذهبي تعمل بالنبض ساعة نادرة السعر قابل للتفاوض البسيط .
العنوان:

القاهرة - مصر

150 دولار

23/11/2020
صورة الاعلان: مصنع 2000م جمالون 1100 للبيع او الايجا

مصنع 2000م جمالون 1100 للبيع او الايجا

(للإيجار)

مصنع 2000م جمالون 1100 للبيع او الايجار ببرج العرب سعر الايجار المتر المتغطى من 20- 25ج المتر الفاضى.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

23/11/2020
صورة الاعلان: مصنع 2000م جمالون 1100 للبيع او الايجا

مصنع 2000م جمالون 1100 للبيع او الايجا

(للإيجار)

مصنع 2000م جمالون 1100 للبيع او الايجار ببرج العرب سعر الايجار المتر المتغطى من 20- 25ج المتر الفاضى.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

23/11/2020
صورة الاعلان: صيدلية كبرى للبيع مؤجرة بفيصل

صيدلية كبرى للبيع مؤجرة بفيصل

(للبيع)

للبيع صيدلية للاستثمار مؤجرة لسلسلة كبرى مؤجرة 100 ألف شهريا لمدة 9 سنوات وزيادة 10% شارع رئيسى بف.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

10,000,000 جنيه

23/11/2020
صورة الاعلان: شقه لقطه بكفر الدوار بشارع المحكمه (لدواعي السفر)

شقه لقطه بكفر الدوار بشارع المحكمه (لدواعي السفر)

(للبيع)

شقه دور أول ٨٥ متر أول شارع يمين من بنك القاهره في شارع المحكمه . توضيب سوبر لوكس بجميع.
العنوان:

البحيرة - مصر
القسم: 

450,000 جنيه

23/11/2020
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صورة الاعلان: رقم للبيع فودافون مصرى سباعى 0102222222 بسعر ممتاز جدا

رقم للبيع فودافون مصرى سباعى 0102222222 بسعر ممتاز جدا

(للبيع)

للبيع من فودافون مصرى رقم سباعى بسعر رخيص 010.9.2222222 التواصل من خلال الاتصال او Whats-app 00201.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

300 جنيه

23/11/2020
صورة الاعلان: للبيع لمحبي الارقام المصرية الجميلة 0100000000 رقم (عشرة مليون) نادر جدا

للبيع لمحبي الارقام المصرية الجميلة 0100000000 رقم (عشرة مليون) نادر جدا

(للبيع)

للبيع من فودافون مصر زيرو عشرة مليون ( ثمانية اصفار) 01000000099 التواصل من خلال الاتصال او Whats-.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

23/11/2020
صورة الاعلان: لشركةمقاولات بالسعودية.الرياض:- مطلوب فوراً:- ::{{● مدير موارد بشرية (hr)

لشركةمقاولات بالسعودية.الرياض:- مطلوب فوراً:- ::{{● مدير موارد بشرية (hr)

(فرصة عمل)

لشركةمقاولات بالسعودية.الرياض:- مطلوب فوراً:- ::{{● مدير موارد بشرية (hr) ●}}:: - شرط م.
العنوان:

الجيزة - مصر

111 ريال

23/11/2020
صورة الاعلان: يونيفورم طبي - يونيفورم مستشفى ( السلام للملابس الطبية )

يونيفورم طبي - يونيفورم مستشفى ( السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

يونيفورم طبي - يونيفورم مستشفى ( السلام للملابس الطبية 01102226499 ) شركة توريد مستلزمات طبية (ديسب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب اخصائيين زراعة اسنان "ازواج" لمستشفى بالطائف

مطلوب اخصائيين زراعة اسنان "ازواج" لمستشفى بالطائف

(فرصة عمل)

مطلـوب لمستشفى كبرى بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية أخصائيين زراعه أسنان " أزواج ".
العنوان:

الجيزة - مصر

5,555 ريال

23/11/2020
صورة الاعلان: مطلـوب لمستشفى كبرى بمدينة الطائف أخصائيين تركيبات أسنان أزواج

مطلـوب لمستشفى كبرى بمدينة الطائف أخصائيين تركيبات أسنان أزواج

(فرصة عمل)

مطلـوب لمستشفى كبرى بمدينة الطائف أخصائيين تركيبات أسنان أزواج بالمملكة العربية السعوديه خبرة سنتين.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/11/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لكبري مستشفيات السعوديه بمدينه ابها

عاجل مطلوب لكبري مستشفيات السعوديه بمدينه ابها

(فرصة عمل)

عاجل مطلوب لكبري مستشفيات السعوديه بمدينه ابها - اخصائي اول جلديه ( دكتوراه ) وله خبره في الليزر وال.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

23/11/2020
صورة الاعلان: بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه

بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه

(للبيع)

بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه دوبلكس 400 م امامي وجانبيه +حديقة امامية +بوابه خاصة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

900,000 جنيه

23/11/2020
صورة الاعلان: بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه

بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه

(للبيع)

بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه دوبلكس 400 م امامي وجانبيه +حديقة امامية +بوابه خاصة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

900,000 جنيه

23/11/2020
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