(فرصة عمل)
|مطلوب #مهندسين_زراعيين_محاسبين للتعاقد فورا لشركة بالسعودية مع توافر فيهم الشروط الاتيه : •مستوى لايقل عن جيد فى العمل•اجاده استخدام برامج الحاسب اجاده تامه •ان يكون من سكان محافظات الاقاليم• بمزايا ( تامين صحى – اقامه – سكن – تذكره طيران) • للتواصل والاستفسار او ارسال 01112796620 (SMS) e- mail : arab.hire2014@gmail.com على من يرغب ارسال c v لشركة المواهب العربية للتوظيف 13ش رشدان ميدان المساحة الدقى الجيزه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة المواهب العربيه لتوظيف الكفاءات بالخارج
|التليفون:
|01112796620
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|13 - شارع رشدان - متفرع من ميدان المساحة- الدقي
المنوفية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|23/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073769
اتصل
150 دولار
اتصل
اتصل
10,000,000 جنيه
450,000 جنيه
300 جنيه
1 جنيه
111 ريال
اتصل
5,555 ريال
اتصل
1 جنيه
900,000 جنيه
900,000 جنيه