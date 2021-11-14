(فرصة عمل)
|مطلوب مهندسين ومحاسبين للعمل فى شركة مقاولات بالسعودية العمل فى الرياض مهندسين معمـارى مهندسين ميكانيكا قوى مهندسين ديكور محـاسبيـن يشترط فى الجميع خبرة 5 سنوات فما فوق أحمد السيد 01222220106 واتس GULF@GICOREC.NET
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد
|التليفون:
|01222220106
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|العنوان:
|سموحة- الاسكندرية
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|14/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111162
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321 جنيه
321 جنيه
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