مطلوب مهندسين ومحاسبين للعمل فى شركة مقاولات بالسعودية

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تفاصيل الإعلان
مطلوب مهندسين ومحاسبين للعمل فى شركة مقاولات بالسعودية العمل فى الرياض مهندسين معمـارى مهندسين ميكانيكا قوى مهندسين ديكور محـاسبيـن يشترط فى الجميع خبرة 5 سنوات فما فوق أحمد السيد 01222220106 واتس GULF@GICOREC.NET
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: احمد
التليفون: 01222220106

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: سموحة- الاسكندرية
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,000 ريال
تاريخ الإعلان: 14/11/2021
رقم الإعلان: 2111162
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب محاسب نكاليف لكبرى مصانع البلاستيك بالسعوديه ( جده ) :

مطلوب محاسب نكاليف لكبرى مصانع البلاستيك بالسعوديه ( جده ) :

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى مصانع البلاستيك بالسعوديه ( جده ) : محاسب تكاليف بالشروط الأتيه : بكالريوس تجارة – شعبه.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب مهندس ميكانيكا لكبرى مصانع البلاستيك بالسعوديه ( جده ) :

مطلوب مهندس ميكانيكا لكبرى مصانع البلاستيك بالسعوديه ( جده ) :

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى مصانع البلاستيك بالسعوديه ( جده ) : مهندس ميكانيكا بالشروط الأتيه : بكالريويس هندسه مي.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

14/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب مهندس انتاج لكبرى مصانع السجاد بالسعوديه ( الدمام ) :

مطلوب مهندس انتاج لكبرى مصانع السجاد بالسعوديه ( الدمام ) :

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى مصانع السجاد بالسعوديه ( الدمام ) : مهندس أنتاج بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 سن.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

14/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى مكاتب الهندسة بالرياض السعودية

مطلوب لكبرى مكاتب الهندسة بالرياض السعودية

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى المكاتب الهندسه السعوديه ( الرياض ) مهندس مدنى تصميم بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

14/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى المكاتب الهندسه السعوديه ( الرياض )

مطلوب لكبرى المكاتب الهندسه السعوديه ( الرياض )

(فرصة عمل)

مهندس مساحه بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن ٣٥ سنه . بكالريوس هندسه مساحه . خبرة بالت.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

14/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب مندوب مبيعات لكبرى مصانع البلاستيك بالسعوديه ( جده ) :

مطلوب مندوب مبيعات لكبرى مصانع البلاستيك بالسعوديه ( جده ) :

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى مصانع البلاستيك بالسعوديه ( جده ) مندوب مبيعات بالشروط الأتيه : مؤهل عالى . السن لا يزي.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

14/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب اخصائية توحد لكبرى العائلات بالأمارات العربيه المتحده ( دبى ) :

مطلوب اخصائية توحد لكبرى العائلات بالأمارات العربيه المتحده ( دبى ) :

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى العائلات بالأمارات العربيه المتحده ( دبى ) : أخصائيه توحد بالشروط الأتيه : السن لا يزيد.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/11/2021
صورة الاعلان: صيانة الالوميتال الاصيل للالوميتال

صيانة الالوميتال الاصيل للالوميتال

(طلب عمل)

صيانة الالوميتال الاصيل للالوميتال صيانة الالوميتال يعنى تصليح الالوميتال العطلان من اوكر ومفاتيح وم.
العنوان:

الجيزة - مصر

321 جنيه

14/11/2021
صورة الاعلان: صيانة الالوميتال الاصيل للالوميتال

صيانة الالوميتال الاصيل للالوميتال

(طلب عمل)

صيانة الالوميتال الاصيل للالوميتال صيانة الالوميتال يعنى تصليح الالوميتال العطلان من اوكر ومفاتيح وم.
العنوان:

الجيزة - مصر

321 جنيه

14/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب فنى انتاج لكبرى مصانع السجاد بالسعوديه ( الدمام ) :

مطلوب فنى انتاج لكبرى مصانع السجاد بالسعوديه ( الدمام ) :

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى مصانع السجاد بالسعوديه ( الدمام ) : فنى انتاج بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/11/2021
صورة الاعلان: ملابس هاوس كيبنج - يونيفورم عمال نظافة المنزل

ملابس هاوس كيبنج - يونيفورم عمال نظافة المنزل

(للبيع)

ملابس هاوس كيبنج - يونيفورم عمال نظافة المنزل 01022216888 متحصصين فى تصنيع يونيفورم الهاوسكيبنج ويو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/11/2021
صورة الاعلان: يونيفورم مطعم - موديلات يونيفورم مطاعم

يونيفورم مطعم - موديلات يونيفورم مطاعم

(للبيع)

يونيفورم مطعم - موديلات يونيفورم مطاعم 01119959296 احدث موديلات يونيفورم الشيف والويتر نصنع جميع .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/11/2021
صورة الاعلان: افضل شركة يونيفورم مصانع لليونيفورم شركة Tn

افضل شركة يونيفورم مصانع لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

افضل شركة يونيفورم مصانع لليونيفورم Tn شركة يونيفورم المصانع وشركات البترول يونيفورم بسعر الجملة .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/11/2021
صورة الاعلان: الزى المدرسي - بلوفر و جاكيت للمدارس

الزى المدرسي - بلوفر و جاكيت للمدارس

(للبيع)

الزى المدرسي - بلوفر و جاكيت للمدارس 01022216888 نقدم مجموعة متنوعة من يونيفورم مدارس لغات و يونيف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/11/2021
صورة الاعلان: آلات تعبئة الأكواب الورقية الأوتوماتيكية 🔥

آلات تعبئة الأكواب الورقية الأوتوماتيكية 🔥

(للبيع)

آلات تعبئة الأكواب الورقية الأوتوماتيكية 🔥 - حل الغبار وبصمات الأصابع. 👌 - خطر التل.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

14/11/2021
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