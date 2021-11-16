(للبيع)
|مطلوب مهندسين ومحاسبين دعم فني لشركة سوفت وير شروط الوظيفة خبرة ببرنامج الشامل إجادة تامة للغة الإنجليزية رخصة قيادة سيارة إقامة سارية سيارة الرجاء إرسال الـ CV على الإيميل amna@sismatix.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سيسماتكس
|التليفون:
|0000000000000000
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|العنوان:
|- الكويت
حولي - الكويت
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|19/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111957
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20 دينار
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1 دينار
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10 دينار
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