مطلوب مهندسين وفنيين لشركة كبرى بالرياض

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تفاصيل الإعلان
تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصصات التالية لشركة كبرى بالرياض وفروعها بالطائف : #مهندس_ميكانيكا_عام بكالوريوس هندسة ميكانيكا موثق وخبرة من 3 سنوات فما فوق #فني_كهرباء_عام دبلوم بشهادة موثقة وخبرة 3 سنوات فما فوق #فني_تبريد_وتكييف دبلوم خبرة #فني_ميكانيكي_مضخات دبلوم خبرة #مشغل_غسالات_ملابس خبرة #ميكانيكي_صيانة_آلات خبرة #كهربائي_عام خبرة #بنشري_وغيار_زيت_سيارات_كبيرة وتريلات خبرة يرجى ارسال السيرة الذاتية كاملة على البريد التالى : omar_jobs@yahoo.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الحى اللاتينى
التليفون: 01017617968

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العنوان: - الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 5/1/2022
رقم الإعلان: 2117906
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