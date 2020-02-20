مطلوب مهندسين ميكانيكا - مهندسين كهرباء تحكم للسعودية

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى موسسات الامن و السلامه - بالسعوديه - ابها . مطلوب ::{{●مهندس كهرباء ●}}:: - خبره 5 سنوات - شرط خبره بالتحكم . ::{{●مهندس ميكانيكا ●}}:: - خبره 5 سنوات - شرط خبره في - الكاميرات المراقبه - الامن والسلامه - متابعه العملاء الاشراف ع المواقع. - 📌{{● الحضور مباشرا بان المقابلات يوم الاحد . من 10: 2 ظهرا .الموافق 2020/2/23 بمقر شركة الطائف للتوظيف بالخارج 77ش سوريا تقاطع ش السودان امام توكيل نيسان للسيارات اقرب محطة مترو البحوث ●}}👉