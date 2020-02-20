مطلوب مهندسين ميكانيكا - مهندسين كهرباء تحكم للسعودية

(فرصة عمل)
|تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى موسسات الامن و السلامه - بالسعوديه - ابها . مطلوب ::{{●مهندس كهرباء ●}}:: - خبره 5 سنوات - شرط خبره بالتحكم . ::{{●مهندس ميكانيكا ●}}:: - خبره 5 سنوات - شرط خبره في - الكاميرات المراقبه - الامن والسلامه - متابعه العملاء الاشراف ع المواقع. - 📌{{● الحضور مباشرا بان المقابلات يوم الاحد . من 10: 2 ظهرا .الموافق 2020/2/23 بمقر شركة الطائف للتوظيف بالخارج 77ش سوريا تقاطع ش السودان امام توكيل نيسان للسيارات اقرب محطة مترو البحوث ●}}👉
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف للتوظيف بالخارج ترخيص 494
|التليفون:
|01065529030
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|العنوان:
|المهندسين 77 شارع سوريا امام توكيل نيسان- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|20/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053574
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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111 ريال
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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