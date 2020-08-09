مطلوب مهندسين ميكانيكا (مدير صيانة- مدير قطع غيار- مهندس صيانة استقبال )

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صورة الاعلان: مطلوب مهندسين ميكانيكا (مدير صيانة- مدير قطع غيار- مهندس صيانة استقبال ) - في الجيزة مصر

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تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى توكيلات السيارات بالسعودية :- مطلوب فورا :- 📌{{● مدير صيانة ●}}:: ⬅️ - خبرة لا تقل عن 5 سنوات وعلى الاقل 3 سنوات فى نفس المجال ⬅️ - مسمى التأشيرة - مهندس صيانة 📌{{● مدير قطع غيار ●}}:: ⬅️ - خبرة لا تقل عن 5 سنوات وعلى الاقل 3 سنوات فى نفس المجال .📌{{● مهندس ميكانيكا استقبال ●}}::_ راتب ثابت +عمولة_ ⬅️ - خبرة 5 سنوات فى استقبال العملاء واخذ البيانات واعمال الصيانة المطلوبة . ⬅️ - فحص السيارة المبدائي والتاكد من الاعطال والشكوي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الطائف للتوظيف بالخارج ترخيص 494
التليفون: 01015627553

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العنوان: المهندسين 77 شارع سوريا امام توكيل نيسان- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 9/8/2020
رقم الإعلان: 2064565
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