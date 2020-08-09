مطلوب مهندسين ميكانيكا (مدير صيانة- مدير قطع غيار- مهندس صيانة استقبال )

(فرصة عمل)
|تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى توكيلات السيارات بالسعودية :- مطلوب فورا :- 📌{{● مدير صيانة ●}}:: ⬅️ - خبرة لا تقل عن 5 سنوات وعلى الاقل 3 سنوات فى نفس المجال ⬅️ - مسمى التأشيرة - مهندس صيانة 📌{{● مدير قطع غيار ●}}:: ⬅️ - خبرة لا تقل عن 5 سنوات وعلى الاقل 3 سنوات فى نفس المجال .📌{{● مهندس ميكانيكا استقبال ●}}::_ راتب ثابت +عمولة_ ⬅️ - خبرة 5 سنوات فى استقبال العملاء واخذ البيانات واعمال الصيانة المطلوبة . ⬅️ - فحص السيارة المبدائي والتاكد من الاعطال والشكوي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف للتوظيف بالخارج ترخيص 494
|التليفون:
|01015627553
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|المهندسين 77 شارع سوريا امام توكيل نيسان- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|9/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064565
30 ريال
1,111 ريال
اتصل
30 ريال
اتصل