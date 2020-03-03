مطلوب مهندسين ميكانيكا - مدنى - كهرباء - الكترونيات للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب فورا للعمل بالسعوديه ( مكه المكرمه – الرياض ) مهندسين مدنى خبره 15 عام (تصميم طرق ) خبره بالسعوديه مسبقا مهندسين كهرباء مصاعد خبره 5 سنوات مهندسين كهرباء خبره بالامن والسلامه 5 سنوات مهندسين ميكانيكا خبره 5 سنوات بالامن والسلامه مهندسين ميكانيكا خبره 5 سنوات بالانذار مهندسين الكترونيات خبره 5 سنوات بالانذار برجاء ارسال السير الذاتيه مع الشهادات للتواصل / 01000621799
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|السلهبى
|التليفون:
|01000621799
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|العنوان:
|158 شارع الهرم امام بنك الاسكان والتعمير مدخل 4 الدور الثانى شقه 48- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|5/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055181
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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