مطلوب مهندسين ميكانيكا/كهرباء.انتاج افران لمصنع افران بالسعودية

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى المصانع التى تعمل بأفران الطبخ بالسعودية.الرياض: #ميكانيكا_انتاج #كهرباء_انتاج #Mechanics_production #Electricity_production #Engineers مطلوب فوراً:ـ ::{{●مهندسين انتاج/ كهرباء او ميكانيكا ●}}:: - خبرة فى افران الطبخ. وملم بأنظمة الغاز - خبرة تترواح من 5 : 7 سنوات 《● لا داعى لكتابة البيانات ورقم الهاتف فى التعليقات . البيانات ترسل على الايميل المنشور بالإعلان او الاتصال بالارقام الموضحه●》 بآدر بارسال السيرة الذاتية باللغة العربية+ مع