مطلوب مهندسين ميكانيكا/كهرباء.انتاج افران لمصنع افران بالسعودية

(فرصة عمل)
|تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى المصانع التى تعمل بأفران الطبخ بالسعودية.الرياض: #ميكانيكا_انتاج #كهرباء_انتاج #Mechanics_production #Electricity_production #Engineers مطلوب فوراً:ـ ::{{●مهندسين انتاج/ كهرباء او ميكانيكا ●}}:: - خبرة فى افران الطبخ. وملم بأنظمة الغاز - خبرة تترواح من 5 : 7 سنوات 《● لا داعى لكتابة البيانات ورقم الهاتف فى التعليقات . البيانات ترسل على الايميل المنشور بالإعلان او الاتصال بالارقام الموضحه●》 بآدر بارسال السيرة الذاتية باللغة العربية+ مع
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف للتوظيف بالخارج ترخيص 494
|التليفون:
|01020001563
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|المهندسين 77 شارع سوريا امام توكيل نيسان- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|24/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046473
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
1,000 ريال
اتصل