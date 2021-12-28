مطلوب مهندسين ميكانيكا

افضل تعاقد علي الفور 📢💸💸😉😇🤑 📌تعلن كبري الشركات الهندسيه بمجال التكييف والتبريد ومكافحة الحريق بالمملكه العربيه السعوديه🇸🇦🕋 ##عن حاجتها إلى: (مهندسين ميكانيكا)👨‍🔧 _تصميم تبريد وتكييف _ومضخات حريق🧑🏻‍🚒🔥🧯 #الشروط (خبره لا تقل عن 5 سنوات) (خبره في حسابات الأحمال للتكييف ومضخات الحريق) 📌 (المقابلات مع صاحب العمل السبت القادم الساعه 2 ظهرا 1/1/2022 📌يرجى إرسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة على الايميل التالي او الواتساب 📌 مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفى فى خانة ال subject ⤵️