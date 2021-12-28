مطلوب مهندسين ميكانيكا

(فرصة عمل)
|افضل تعاقد علي الفور 📢💸💸😉😇🤑 📌تعلن كبري الشركات الهندسيه بمجال التكييف والتبريد ومكافحة الحريق بالمملكه العربيه السعوديه🇸🇦🕋 ##عن حاجتها إلى: (مهندسين ميكانيكا)👨🔧 _تصميم تبريد وتكييف _ومضخات حريق🧑🏻🚒🔥🧯 #الشروط (خبره لا تقل عن 5 سنوات) (خبره في حسابات الأحمال للتكييف ومضخات الحريق) 📌 (المقابلات مع صاحب العمل السبت القادم الساعه 2 ظهرا 1/1/2022 📌يرجى إرسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة على الايميل التالي او الواتساب 📌 مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفى فى خانة ال subject ⤵️
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تروجوب
|التليفون:
|01110999023
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|21 عمارات العبور صلاح سالم- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|28/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116981
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4,000 ريال
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4,000 ريال
-2 جنيه
4,000 ريال
4,000 ريال