مطلوب مهندسين ميكانيكا صيانة/استقبال لتوكيل سيارات بالسعودية

(فرصة عمل)
|تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى توكيلات السيارات بالسعودية :- مطلوب فورا :- 📌{{● مهندس ميكانيكا - صيانة سيارات ●}}::_ راتب ثابت +عمولة_ ⬅️ - خبرة فى استقبال العملاء واخذ البيانات واعمال الصيانة المطلوبة . ⬅️ - فحص السيارة المبدائي والتاكد من الاعطال والشكوي . ⬅️ - تجهيز تقارير الصيانة الشهرية ⬅️ - خبرة 5 سنوات ـ+اجادة اللغة الانجليزى. ⬅️- التنسيق مع العملاء فى حالة وجود اصلاحات اخرى وتحديد موعد انتهاء اعمال الصيانة . 📌 بآدر بارسال السيرة الذاتية مع كتابة المسمى ا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف للتوظيف بالخارج ترخيص 494
|التليفون:
|01002179332-01002179333-01095999371-01025009252
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|المهندسين 77 شارع سوريا امام توكيل نيسان- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|30/12/2019
|رقم الإعلان:
|2047136
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
111 ريال
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