مطلوب مهندسين ميكانيكا شاحنات بمدينة جدة

(فرصة عمل)
|للعمل بكبرى مصانع الشاحنات والمعدات الثقيلة بمدينة جدة فى المملكة العربية السعودية مهندسين ميكانيكا شاحنات •أن يكون حاصل على بكالوريوس هندسة ميكانيكا •خبرة لاتقل عن 7 سنوات فى مجال الشاحنات بأنواعها •وأن يكون سبق له العمل بكبرى الشركات " غبور" •وأن يكون سبق له العمل باحدى شركات المقاولات الكبرى "هشام طلعت مصطفى / المقاولون العرب / أوراسكوم " مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا
|التليفون:
|01066717777
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|العنوان:
|203 ميدان سفنكس- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|66,666 ريال
|تاريخ الإعلان:
|14/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076175
66,666 ريال
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