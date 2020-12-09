مطلوب مهندسين ميكانيكا شاحنات بمدينة جدة

(فرصة عمل)
|للعمل بكبرى مصانع الشاحنات والعدات الثقيلة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية مهندسين ميكانيكا شاحنات ان يمون حاصل على بكالوريوس هندسة ميكانيكا خبرة لاتقل عن 7 سنوات فى مجال الشاحنات بأنواعهاان يكون سبق له العمل بكبرى الشركات " غبور "وان يكون سبق له العمل باحدى شركات المقاولات الكبرى"هشام طلعت مصطفى / المقاولون العرب / أوراسكوم "مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميلترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا
|التليفون:
|01066717777
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|العنوان:
|الجيزة- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|66,666 ريال
|تاريخ الإعلان:
|12/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075940
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