مطلوب مهندسين ميكانيكا شاحنات بمدينة جدة

للعمل بكبرى مصانع الشاحنات والعدات الثقيلة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية مهندسين ميكانيكا شاحنات ان يمون حاصل على بكالوريوس هندسة ميكانيكا خبرة لاتقل عن 7 سنوات فى مجال الشاحنات بأنواعهاان يكون سبق له العمل بكبرى الشركات " غبور "وان يكون سبق له العمل باحدى شركات المقاولات الكبرى"هشام طلعت مصطفى / المقاولون العرب / أوراسكوم "مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميلترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777