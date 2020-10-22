مطلوب مهندسين ميكانيكا شاحنات بمدينة جدة

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تفاصيل الإعلان
للعمل بكبرى مصانع الشاحنات والمعدات الثقيلة بمدينة جدة فى المملكة العربية السعودية مهندسين ميكانيكا شاحنات •أن يكون حاصل على بكالوريوس هندسة ميكانيكا • خبرة من 7 : 10 سنوات فى مجال الشاحنات بأنواعها • وأن يكون سبق له العمل بكبرى الشركات " غبور" • وأن يكون سبق له العمل باحدى شركات المقاولات الكبرى "هشام طلعت مصطفى / المقاولون العرب / أوراسكوم " مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Al
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه الهيلا
التليفون: 01066717777

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 203 ميدان سفنكس المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 30 ريال
تاريخ الإعلان: 24/10/2020
رقم الإعلان: 2070285
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