مطلوب مهندسين ميكانيكا شاحنات بمدينة جدة

للعمل بكبرى مصانع الشاحنات والمعدات الثقيلة بمدينة جدة فى المملكة العربية السعودية مهندسين ميكانيكا شاحنات •أن يكون حاصل على بكالوريوس هندسة ميكانيكا • خبرة من 7 : 10 سنوات فى مجال الشاحنات بأنواعها • وأن يكون سبق له العمل بكبرى الشركات " غبور" • وأن يكون سبق له العمل باحدى شركات المقاولات الكبرى "هشام طلعت مصطفى / المقاولون العرب / أوراسكوم " مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Al