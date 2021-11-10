مطلوب مهندسين ميكانيكا تكييف وانذار وحريق (صيانه وتركيب)

(فرصة عمل)
|مهندسين ميكانيكا حيره من ٥:٧ سنوات باعمال التكييف المركزي خاصه والشباك والاسبليت ايضا وايضا اعمال الانذار والحريق خبره من ٥:٧ سنوات باعمال التركيب والصيانه والتشغيل يرجي ارسال السيرة الذاتية لمن لديهم الخبره الفعليه فقط وتنطبق عليهم الشروط وكتابه مسمي الوظيفه في العنوان او كود الوظيفة (z1)
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الحرمين لألحاق العمالة بالخارج
|التليفون:
|01021683848
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|العنوان:
|الجيزه- 5 شارع عامر ميدان المساحة – الدقي
تبوك - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|10/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110860
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