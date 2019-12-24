مطلوب مهندسين ميكانيكا انتاج لمصنع اطارات بالسعودية

(مطلوب)
|تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_الخارج لكبرى شركات المقاولات بالسعودية.تصنيف اول :- #ميكانيكا_انتاج #Mechanics_production #Engineers مطلوب فوراً:ـ ::{{●مهندسين ميكانيكا انتاج ●}}:: - خبرة فى انتاج الاطارات - خبرة تترواح من 5 : 10 سنوات 《● لا داعى لكتابة البيانات ورقم الهاتف فى التعليقات . البيانات ترسل على الايميل المنشور بالإعلان او الاتصال بالارقام الموضحه●》 بآدر بارسال السيرة الذاتية باللغة العربية+ مع كتابة المسمى الوظيفى فى عنوان الرسالة مثال ::( انتاج اطارات ):: b.hr@eltaef.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف للتوظيف بالخارج ترخيص 494
|التليفون:
|01002179332-01002179333-01095999371-01025009252
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|المهندسين 77 شارع سوريا امام توكيل نيسان- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|24/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046459
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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1,000 ريال
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