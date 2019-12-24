مطلوب مهندسين ميكانيكا انتاج لمصنع اطارات بالسعودية

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_الخارج لكبرى شركات المقاولات بالسعودية.تصنيف اول :- #ميكانيكا_انتاج #Mechanics_production #Engineers مطلوب فوراً:ـ ::{{●مهندسين ميكانيكا انتاج ●}}:: - خبرة فى انتاج الاطارات - خبرة تترواح من 5 : 10 سنوات 《● لا داعى لكتابة البيانات ورقم الهاتف فى التعليقات . البيانات ترسل على الايميل المنشور بالإعلان او الاتصال بالارقام الموضحه●》 بآدر بارسال السيرة الذاتية باللغة العربية+ مع كتابة المسمى الوظيفى فى عنوان الرسالة مثال ::( انتاج اطارات ):: b.hr@eltaef.